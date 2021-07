Se cansa la FMF de malos arbitrajes en Concacaf

"Trabajaremos de cerca con la Concacaf para que ellos puedan implementar todas las actividades que nosotros hicimos () me parece que durante el partido existieron equitaciones en el manejo del protocolo, no se llevó a cabo de manera correcta y eso puede o no haber influido.

"Ya no podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en los partidos en donde sean arbitrados por la Concacaf, trabajaremos de la mano de ellos, pero es una situación que por la seguridad de los jugadores no podemos permitir", expresó Yon de Luisa en conferencia.

El presidente de la FMF se dijo preocupado por el manejo del juego de los árbitros en torneos como la Concachampions y la Nations League.

Sin embargo, declaró que no buscarán inhabilitar a los futbolistas de Trinidad y Tobago que participaron en la jugada en la que Hirving Lozano salió lesionado, pero sí han exigido saber si el árbitro Ricardo Montero será sancionado.

"Tenemos una gran preocupación porque no es del partido pasado, es un comportamiento que hemos visto desde el torneo de la Liga de Campeones de Concacaf, lo vimos en la Nations League y ahora.

"Me parece que los jugadores de Trinidad y Tobago no tienen la intención de lastimar a un compañero de profesión, existe el empujón, pero al no existir esta intención nosotros no haríamos ninguna solicitud de inhabilitación.

Del árbitro vamos a exigir que se nos diga por qué actuó como actuó, eso lo estamos haciendo el día de hoy, obviamente estamos esperando una respuesta de la Concacaf sabiendo si se le va a inhabilitar o no", dijo De Luisa en conferencia en la que presentaron a Xiaomi como su patrocinador.