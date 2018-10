Se cambia el apellido en honor a su mamá

Ciudad de México

El hijo de Liam Neeson, Micheál, decidió adoptar el apellido de su madre fallecida, la actriz Natasha Richardson, reportó Daily Mail.

"Tomó, oficialmente, el apellido de su madre. Es Micheál Richardson, no Micheál Neeson", dijo la actriz Vanessa Redgrave, de 81 años, abuela de Micheál.

"Eso no fue porque quisiese evitar la fama de su padre, que es enorme, sino porque quería mantener a su madre cerca de él, ya que era una notable actriz. Absolutamente notable.

Natasha tomó una clase de esquí para principiantes en unas vacaciones en Canadá en 2009 cuando tuvo un accidente al golpearse la cabeza; falleció más tarde en un hospital de Nueva York a la edad de 45 años.

En ese entonces, Micheál tenía 13 años.

"Nuestras costumbres pintorescas dictan que tenemos que tener un apellido masculino", comentó Redgrave.

"No me opongo (a la decisión de su nieto). ¿Por qué no? Es tan bueno como cualquiera".