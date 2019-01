Se caldean los ánimos. Atiza senador conflicto de huelga

Matamoros, Tam.- La intervención del senador Ricardo Monreal en el conflicto de la huelga en Matamoros, pudo terminar en una acción violenta entre obreros y la Policía Estatal la madrugada de ayer (Domingo).

En horas de la madrugada elementos de la Policía Estatal llegaron hasta la empresa Autoliv para retirar a los obreros que se encontraban en huelga, originando el malestar de los trabajadores.

Hasta el lugar de los hechos llegó el secretario general del Sjoiim, Juan Villafuerte Morales, quien manifestó que habían recibido una llamada del legislador federal argumentando que conforme a la Ley del Trabajo la huelga que se estaba llevando en dicha empresa automotriz era ilegal, por lo que pidió el desalojo de las personas de manera inmediata.

Situación que originó un conato de violencia, el cual se pudo controlar en tiempo, evitando que llegara a mayores.

Villafuerte Morales afirmó que el Senador le pidió que levantaran el movimiento, siendo la Federación de parte del senador Ricardo Monreal, que hiciéramos esto y nos citó a México para llevar a cabo las pláticas, pero por eso vine hasta aquí con ustedes para explicarles el motivo de la presencia de las autoridades estatales, pero nosotros seguimos en nuestra postura, nosotros vamos a seguir aquí afuera de esta empresa, dijo el líder de los obreros.

Al lugar también llegó la abogada Susana Prieto, personaje que desde hace dos semanas ha encabezado dicho movimiento obrero, quien desde el lugar le realizó una llamada telefónica al senador quien respondió lo siguiente.

"Hay que ser congruentes, vamos a cumplir la Ley del Trabajo, no vamos a brincar ninguna traba, no vamos a permitir que los trabajadores no tengas sus derechos, pero tampoco vamos a permitir que se caiga la economía en el estado y municipio".

Sin embargo pese a este intento, no se cedió por parte de los obreros, quienes permanecieron en las afueras de esta empresa hasta que no se les resuelva las peticiones de un 20 por ciento de incremento salarial y el bono de 32 mil pesos.

EXACERBA. Se caldean los ánimos en Matamoros tras intervención del senador de la República, Ricardo Monreal.