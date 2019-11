Se cae ley para legalizar los vehículos ´chocolates´

El representante de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), Luis Enrique Mondragón, lamentó que la iniciativa de ley para la legalización de autos chocolate se haya "caído" dejando sin certeza legal a quienes más lo necesitan.



"Ya con el revés de los senadores como es por segunda vez y la ley lo marca así, ya no lo van a poder mandar ahora hasta el próximo año; es un fracaso retroceso. Los dirigentes, los de nosotros en México estamos luchando por esto, y cuando creíamos que ya por fin volteaban a ver a los que menos tienen pues no se da, estamos dolidos y decepcionados por ello", indicó Mondragon.

Enfatizó que la legalización de autos usados de procedencia americana no perjudica a la venta de autos nuevos en el país. "Es una vil mentira que les afecte, ellos venden autos nuevos, no chatarra, verdad, no venden carros viejos y otra vil mentira que la manejan ellos de que son carros que los utilizan los de la delincuencia -la delincuencia traen carros nuevos-. Estos carros son carros que la gente usa para ir a su trabajo, escuela, hospitales, (trasladar)a su familia; es una prioridad darles legalidad a sus vehículos", afirmó el representante de la ONAPPAFA.

Señaló que tenían la esperanza que esta ley se implementara a partir del día uno del 2020, sin embargo será hasta dentro de ocho meses cuando queden aclarados bajo qué términos se aplicará.