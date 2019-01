Se cae en Tamaulipas coalición Morena-PT

Cd. Victoria, Tam.

La coalición parcial que el 20 de enero había sido presentada por parte de los partidos Morena y Del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas no se concretó debido a una falta de acuerdos a nivel nacional, reveló el representante del Movimiento Regeneración Nacional ante el Ietam, José Antonio Leal Doria.

"Ya se había hecho la solicitud, estaban pendientes de cubrir algunas cosas y vencía el término hoy (sábado) a las 12:45 horas, me hablaron del nacional que siempre no se había concretado, al parecer hubo algunas diferencias en las negociaciones y por tanto no se llevó a cabo", la coalición registrada pretendía llevar el nombre de ´Juntos haremos Historia por Tamaulipas´.

Leal Doria agregó que "pudo ser la cuestión de los porcentajes de candidaturas, de distritos, posiblemente eso haya sido, se hablaba de que se iba a una coalición parcial nada más de 21 de 22 distritos, a lo mejor quisieron cambiar por ahí", no obstante que Morena tendría un 60 por ciento de representación en el acuerdo de la coalición la asignación de los candidatos se haría dependiendo de los perfiles, y no por la militancia.

Ante esta situación el representante electoral de Morena indicó que el partido continuará con su proceso interno de selección de candidatos en los 22 distritos según las bases de la convocatoria expedida el pasado 10 del presente mes, será el 11 de febrero cuando podrán registrarse los aspirantes a diputados locales por Mayoría Relativa y el 18 los de Representación Proporcional, quedando pendientes por asignar los distritos reservados para candidatos externos y por cuota de género.

Morena-PT habían sido los únicos dos partidos que habían presentado solicitud de coalición ante el Ietam por lo que al no concretarse esta deberán de contender siete candidatos por partidos políticos por distrito, además de aquellos aspirantes independientes que logren superar el requisito de respaldo ciudadano en sus respectivas circunscripciones.