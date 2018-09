Se cae duelo Nava-Juárez

Ciudad de México

El esperado pleito entre Jackie Nava y Mariana Juárez quedó en la lona. Y parece que no hay nada que lo pueda reanimar.

Las dos peleadoras mexicanas habían pactado en agosto pasado, cuando ambas ganaron sus combates en la Arena Ciudad de México, que se enfrentarían el 27 de octubre, tentativamente en Chihuahua, pero oficialmente el choque nunca se oficializó.

La cuestión es que Nava publicó un tuit donde daba entender que Mariana se había bajado del ring.

"¿Entonces qué fue eso?. Hablando precisamente de miedo", escribió la tijuanense.

Más tarde, Juárez respondió en redes con un comentario en el que decía que la pelea no se haría porque la "Barby" se había echado para atrás.

"Yo sí peleo. La que al final de cuentas no aceptó no fui yo. Jackie y su promotor sabrán porqué no aceptaron", escribió Juárez.

Nava comentó anoche a Grupo REFORMA que a ella le comentaron que era muy probable que se cayera la pelea, pero aún no era definitivo.

Presuntamente el tema económico es el que ha frenado las negociaciones entre las dos boxeadoras nacionales.