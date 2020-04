Se cae al correr por un billete de dólar

Vale Hermoso, Tam.- Un adulto mayor sufrió una lesión la tarde de miércoles, cuando corría tras un billete que le habían regalado para comer y se le había volado con el aire, cayendo sobre el pavimento de una importante arteria de la ciudad.

Fue en la calle Hidalgo y avenida Lázaro Cárdenas, donde un adulto mayor, el cual se identificó como "el Manito", se cayó en medio de la calle cuando corría detrás de un billete de un dólar.

"Me acaban de dar el billete para comer algo, se me voló con el aire y corrí detrás de él pero me dio un dolor en el pecho y me caí", dijo el señor.

Al lugar, llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron al señor que se quejaba de un dolor en el brazo derecho y en la cintura.

Personas que pasaban por la zona, fueron los primeros en auxiliarle y recostarlo a un lado de la calle, mientras que el adulto mayor, pedía agua desesperadamente y que alguien le salvara su billete, pues no traía más dinero para comer.