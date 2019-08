Se busca rescatar a universidad de Tabasco de crisis económica

Villahermosa.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) está a la espera de la directriz presidencial sobre los fondos para un cambio estructural de las nueve universidades que están en crisis económica en el país, dio a conocer el subsecretario de Educación Superior de la dependencia, Luciano Concheiro Bórquez.

En el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), que está entre las nueve universidades con problemas, comentó que aceptó entrar en ese esquema de cambio estructural y se ha adelantado con algunas propuestas y en su relación con la industria.

No obstante, añadió que no se puede exigir igual condición aquí que en otros estados, por la situación económica particular que atraviesa Tabasco.

Sin embargo, en el caso de las nueve universidades, que fueron rescatadas a finales del año pasado para cubrir sus compromisos laborales, expuso que se va por buen camino y han aceptado entrar en el nuevo esquema de cambio estructural, que pasa por generar ahorros y reducir excesos en su personal.

Resaltó que la causa principal de las universidades que están en crisis en el país es esto último, pues en tres existe más personal en el sector administrativo que en la plantilla académica, lo cual es inviable para una institución de educación superior.

Incluso, mencionó que hay sindicatos que lograron la herencia de plazas académicas o de jubilaciones dinámicas, donde terminaban ganando más los jubilados que los trabajadores en activo; "este es un verdadero problema", apuntó.