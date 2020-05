Se busca reactivar actividad económica

Matamoros, Tam.- "Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus y reactivar la economía", dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canirac), Rogelio García Treviño.

"Las extensiones de la cuarentena ya lo habíamos previsto desde el inicio de esta pandemia, ya que no se puede parar de la noche a la mañana estos contagios, eso no funciona así, no podemos decir que el 30 de mayo ya no va a ver más casos de contagios", agregó.

Destacó que en este sentido aún y cuando se siga prolongando la cuarentena, la actividad económica se tendrá que reactivar lo más pronto posible para evitar más afectaciones en general.

Manifestó que será necesario aprender a convivir con el Covid-19, cuidarnos como nos cuidamos de cualquier otra enfermedad, teniendo los cuidados necesarios en las áreas laborales y en lo que nos rodea.