Se burla ´Money´ del ´Canelo´

Ciudad de México

Parece ser que el súper contrato de Saúl Álvarez molestó a Floyd Mayweather ya que el estadounidense usó sus redes sociales para burlarse tanto del "Canelo" como del promotor y jefe de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya.

"No importa si 'Canelo' se comió o no su filete con PED (sustancias para mejorar el rendimiento) esa noche (cuando pelearon), ¡ésta fue por mucho la pelea más fácil de mi carrera! Connor 'McQuitter' (una burla a Connor McGregor, luchador de la UFC) fue mejor peleador que el tramposo de 'Canelo'. Me toma 36 minutos o menos ganar 300 o más millones de dólares.

"¡Literalmente me toma una pelea a lo que a él 5 años y 11 peleas! Entonces de verdad, ¿quién sigue ganando? Haz las matemáticas", escribió en Instagram.

Ayer, se reveló que el mexicano, quien este año fue castigado varios meses por dar positivo por clembuterol, firmó por 365 millones de dólares, 11 peleas y 5 años con DAZN, un servicio de streaming.

Tras este anuncio, "Canelo" dijo que le gustaría tener una revancha con el invicto estadounidense, quien supuestamente saldrá del retiro en unos meses para pelear con Manny Pacquiao.

"Money" derrotó por decisión mayoritaria a "Canelo" el 14 de septiembre de 2013.

Mayweather también atacó a Óscar de la Hoya, ya que publicó una foto del ex boxeador vestido en lencería y zapatos de tacón junto al texto: "hace 11 años pelea con ella, su nombre es Óscar "La Niña dorada" de la Hoya.