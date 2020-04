Se burla de sí misma

Luego de que Paulina Rubio sufriera críticas en la red por el live en el que lució ojerosa y errática, la cantante subió un nuevo video en el que se mofa de sus propias pifias.

En el clip, del lado derecho se escucha a La Chica Dorada decir "yo me quedo en causa", mientras que una Paulina notablemente más concentrada pone cara de sorpresa al otro lado, y de fondo se escucha la canción "Nada de esto fue un error".

Mientras que la melodía "Yo no soy esa mujer" la utilizó para burlarse cuando olvidó la letra de "Tal vez, quizás"

Sus seguidores en Instagram la cobijaron con mensajes de apoyo, como "Pauuu!!, Love you", "Super respuesta a los odiadores", o "This made my day".

Hasta este mediodía el video rebasaba las 335 mil reproducciones.