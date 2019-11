Se basa"Doctor sueño" en la sanación y la cura de un adicto

Cd. de México.- Uno de los temas que más agradó a Ewan McGregor de la historia de Doctor Sueño, secuela de El Resplandor, es la forma en la que su autor, Stephen King, explora el mundo de las adicciones y lo combina con temas sobrenaturales.

"Me parece muy interesante que Stephen King escribiera una continuación después de tantos años. Es bien conocido que no le gustó la película de Kubrick y la podría haber escrito en plan: 'Que te jodan'", comentó el actor.

"Luego me interesó mucho la historia de Danny y que explora su adicción y su alcoholismo, algo de lo que quizás King sabe mucho o le interesa. El Resplandor trata sobre un adicto, sobre la vida de un alcohólico y sobre ser el hijo de un alcohólico. Pero ésta (Doctor Sueño) trata de la rehabilitación y la sobriedad".

La estrella de la nueva adaptación de King está de acuerdo con que el largometraje se centrará en la sanación y la cura de un adicto, acto opuesto a lo conocido en la historia que le antecede.

"Creo que parte de la sobriedad es enfrentarte a ti mismo, a las cosas de ti que no te gustan, a tus miedos y demonios y ser capaz de quitarles su poder", señaló.

"Para estar en paz en tu vida y encontrar tranquilidad, tienes que mirar a las cosas de las que más te avergüenzas y pensar: 'Bien, hice eso, pero eso era antes y este soy yo ahora'".

Aunque el famoso está consciente de que los fanáticos de las historias de King y la versión de El Resplandor que trabajó Stanley Kubrick puedan no quedar conformes con Doctor Sueño, aseguró que no es algo que le preocupe.

"No me importa. No lo afronté pensando que era una secuela de El Resplandor. Creo que hicimos una adaptación de la novela Doctor Sueño de King y creo que es buena", afirmó.

"No siento responsabilidad ante los fans de El Resplandor: pueden seguirla amando, no le resta valor. Mi única preocupación no era tanto lo que pensaran los fans sino lo que la gente pudiera sentir si van a ver una cinta que quieren que sea El Resplandor de nuevo. Y no van a tener eso porque ésta es muy diferente".

El proyecto, escrito y dirigido por Mike Flanagan, llegará a cines mexicanos el próximo viernes 8 de noviembre.