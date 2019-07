Se bañan entre peces muertos en Guadalajara

Guadalajara, México.

A unos metros de la orilla, Melany, Monserrat y otra pequeña organizan carreras de natación. Las brazadas y patadas rompen la nata verde y espumosa que cubre el agua y esparcen a los cientos de "popochas" que yacen muertos, víctimas de la falta de oxígeno en el manto lacustre.



No les importa. Sumergen todo el cuerpo; al salir, abren la boca para tomar aire, y luego escupen el líquido que alcanzó a entrar.



Incluso agarran los peces muertos y los empuñan en la mano, como si se tratara de racimos de flores.



Toda la orilla de la laguna está llena de peces conocidos como popochas. Empezaron a aparecer hace una semana, asegura J. Luis Castillo, trayendo al poblado un olor a putrefacción y drenaje que da la bienvenida a turistas y locales.



"Hay muchitos, no sabemos qué pase, pero en este tiempo de la lluvia empiezan a morirse muchas y el pescado muerto con el Sol hace que huela feo", afirma.



Para tratar de mitigar el problema y desinfectar la zona, la orilla de la laguna tiene cal que, según don Luis, fue esparcida por personal del Ayuntamiento de Tlajomulco, pero de poco sirve.



El "perfume" que anuncia la llegada a Cajititlán es molesto para los turistas, quienes se toman la foto, caminan un poco y abandonan el lugar.



"La verdad no se antoja estar mucho aquí, qué feo que tengan así a la laguna, es un lugar muy bonito, pero no se puede disfrutar mucho", lamentó Eugenia, quien es originaria de Michoacán.



Desde la parroquia, donde los Reyes Magos cuidan al pueblo, el olor penetra por la nariz y se queda en la garganta. Las calles están sucias y cubiertas de cal. Ahí, dicen los habitantes, ponen los peces muertos para después trasladarlos a otro punto, donde hacen composta con ellos.



Aunque para los turistas el olor es insoportable, para los pobladores se ha convertido en algo cotidiano y han hecho de la laguna su punto de reunión y esparcimiento.



A la orilla, sacan sus alimentos y hacen un día de campo. Los niños avientan piedras tratando de hacer "patitos", pero cada golpe en el agua "alborota" el mal olor y espanta a las moscas.



Esto no es impedimento para que Monserrat, Melany y una de sus amigas, con permiso de su mamá, naden en la orilla, entre peces muertos, basura y una nata de contaminación.

Mueren, otra vez, peces de Cajititlán

El arrastre de aguas negras, pesticidas y una operación deficiente de la planta de tratamiento y el sistema de oxigenación ha provocado la muerte de las llamadas "popochas" en la Laguna de Cajititlán.



Desde hace una semana empezaron a flotar los cadáveres de estos peces, situación que ocurre con cada temporal, relató Noemi Encizo, de la organización Red de Cajititlán.



"Ya es de cada año, todas los agricultores usan abonos fuertes (...) y baja todo al lago y es por eso que se mueren, además de que el agua ya está muy contaminada y no tiene oxigenación", detalló.



En 2014 se presentó la primera muerte masiva de peces lo que llevó al Gobierno de Tlajomulco a emprender acciones para sanear la laguna, como la colocación de 12 humedales artificiales y dos aireadores que apoyarían al trabajo de las plantas de tratamiento.



Sin embargo, comentó Encizo, nada de esto está en operación, por lo que los contaminantes llegan directamente a la laguna.



En enero, MURAL publicó que el proyecto del Municipio para sanear la laguna, que costó 8.5 millones de pesos en su primera etapa, estaba abandonado, pues dos de los humedales no operaban por falta de mantenimiento y los oxigenadores eran un nido de aves.



Encizo comentó que la cantidad de peces muertos ha ido a la baja ya que en la pasada Administración, encabezada por Alberto Uribe, se emprendió un programa para que los pescadores capturaran a las popochas, que no son comestibles, y se usaran en la elaboración de composta.



Lamentó que el actual Gobierno no vea a la Laguna como una prioridad, pues muchos de los programas para su saneamiento se han detenido.



Se solicitó entrevista con el Ayuntamiento, pero no hubo respuesta.