Se avienta a componer

En entrevista Mía Rubín comentó que sus padres nunca le han puesto barreras sobre la temática de sus canciones, como esta que habla de amor.

"Nunca me han puesto límites y el tema del amor es un tema del cual se habla en todos lados, a mi papá le encantó, mi mamá no tuvo ningún problema, mis letras van a ser de cómo me sienta y obviamente van a tener diferentes temáticas conforme a cómo me sienta y así, y en el caso de esta canción, yo no tuve que ver con la composición pero en las próximas canciones seré coautora", señaló.

Además, Mía no solo canta y está comenzando a componer, también está metida en el proceso de grabación y todo lo que implica estar dentro del estudio.