Se aventura como cantante

Kimberly Flores se lanza de cantante con "Vacilar" y no le importa lo que los cibernautas digan de ella.

La esposa de Edwin Luna de La Trakalosa dice que no hace caso a los comentarios mal intencionados y prefiere enfocarse en las cosas buenas.

"Todo lo que he hecho siempre ha sido muy cuestionado, también muy halagado, ya vengo muy preparada. Esto lo estoy haciendo más por mí, me alegro a quienes les guste y a quienes no, muchas gracias", dijo.

La también influencer ha recibido el apoyo de su esposo en esta nueva etapa de su carrera.

"Edwin es un hombre muy seguro, incluso muchas fotos candentes que he subido él mismo me dice ´ponte así, ponte allá´, creo que en este medio así se trata, saber lo que tenemos dentro de casa y ya allá es un show, creo que la seguridad y la comunicación es importante y eso lo tenemos muy bien", explicó.

"Vacilar" es un tema que combina el reguetón con regué y pop, géneros con los que la guatemalteca se identifica. Sin embargo, sí ha pensando en hacer un dueto con su marido de regional mexicano.

La cantante e influencer afirmó : "Tienes que ser muy segura de ti misma para afrontar muchas cosas, pero yo trato de agarrar lo bueno de cada persona, veo más quién me dice ´eres mi motivación´ que el lado malo".