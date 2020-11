Se autocensura

Monterrey, N.L.

A sí como Café Tacvba dejó de cantarle a "La Ingrata" o La Lupita decidió sacar de su repertorio "Hay que Pegarle a la Mujer", Amandititita ya no quiere "tirarle" a "La Muy Muy".

Con la fuerza que ha tomado el movimiento feminista, es claro que algunos artistas ya no quieren a través de sus canciones inspirar al maltrato contra las mujeres.

LA INSPIRACIÓN

"La Reina de la Anarcumbia", como también se le conoce a Amandititita, contó que la canción estuvo inspirada en una mujer chilena que la ofendió.

"La realidad es que cuando yo escribí esas canciones sentí que tenía que tener una voz agresiva y fuerte como la de los hombres, como Cartel de Santa, Molotov, Los Tigres del Norte, Pesado... Hay muchísimas canciones de los hombres tirándole a hombres, tirándole a mujeres, yo dije: ¿Por qué si a mí me agrede una mujer no puedo hablarle igual?", comentó la cantautora.

Dijo que hasta ahora nadie ha censurado "La Muy Muy", pero si sucediera no le afectaría, incluso lo apoya, pero también piensa que deberían agarrar parejo.

"Tal vez si quitaran mi canción se sentaría una base. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero a mí no me importa, yo no tengo nada qué perder, es una canción entre 40 que he hecho que no son así".

SIN APEGOS

"Alguien protestó (sobre su canción), pero no avanzó. Yo no tengo apegos, si se va hacer esa revisión se va hacer con todos (los artistas) porque eso es la igualdad y yo tengo el mismo derecho de expresión que han tenido todas las bandas de rock, todos los hombres y mujeres que queremos decir algo".

Amandititita aseguró que en la actualidad hay mucha música que denigra y agrede a las mujeres.

"A mí me gustaría que la censuraran (su canción), porque entonces censurarían muchísima basura que hay, hay reguetones que son tremendos".

"Estoy de acuerdo que lo que hicimos todos, incluyéndome, estuvo mal porque la sociedad que tenemos ahora tan violenta, con tantos feminicidios, quiere decir que todo lo hicimos mal y hay que hacer las cosas de nuevo", expresó.

BUSCÓ DEFENDERSE

"Yo escribí la canción a los 24 años porque estaba furiosa, me quería defender, estaba harta que me trataran mal, como también escribí ´La Güera Televisa´, todo mi trabajo ha sido por esa búsqueda de de

rechos, esa búsqueda de: ´Oiga, no es lo correcto denigrar´".

Comentó que en sus conciertos no suele "invitar" a ser parte de su set list a "La Muy Muy" porque en el fondo no le gusta.

Incluso reveló qué hay otros de sus éxitos que dejaron de ser sus favoritos; agregó la artista, quien actualmente promueve su sencillo "Cumbiando al Mundo" en colaboración con Pato Machete.