Se atrinchera en CNDH: quiero justicia, no dinero

Ciudad de México.

Desde un balcón de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Silvia Castillo exige justicia y no dinero por la muerte de su hijo en San Luis Potosí.

Ella es una de las víctimas que pasaron la noche en la sala de juntas del edificio ubicado en la calle de Cuba, del Centro Histórico de la CDMX.

“Pido justicia, no pido dinero, porque un hijo no tiene precio, un hijo no está en venta, yo quiero justicia”, grita desde el balcón.

La tarde del miércoles, en reunión con la presidenta del organismo, Rosario Piedra, les dijeron que su caso no era competencia de la CNDH.

“Nos dicen que no les compete, cuando ellos son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y uno como mexicana si en su Estado no encuentra justicia ¿qué hace?, pues viene a la Comisión Nacional”, insiste .

Ella asegura que su hijo Alan se fue de fiesta el 23 de marzo de 2019 con unos amigos y anduvieron juntos todo el día siguiente, pero al final él ya no regresó y posteriormente lo encontraron quemado.

Junto a Silvia Castillo se encuentra Marcela Alemán, madre de una niña violada en 2017 y quien se amarró a una silla para no ser sacada del inmueble.

“Se metieron con la niña equivocada, hubieran violado a sus hijos”, advierte.