Se asoma tormenta entre AMLO y Biden

Washington.

Al Presidente Andrés Manuel López Obrador se le vienen cielos borrascosos con la futura Administración estadounidense de Joe Biden, que arranca el próximo miércoles.

"AMLO está colocándose en un sitio donde enfrentará problemas con Biden prácticamente en todas las áreas importantes. En algunas ocasiones por razones que son difíciles de entender", dijo Greg Weeks, profesor de ciencia política en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.

"Inmediatamente habrá problemas relacionados a seguridad, en temas de energía, en el área laboral. Habrá complicaciones inmediatas que serán más grandes que en las administraciones pasadas", agregó.

De acuerdo con expertos, tras la exoneración del General Salvador Cienfuegos, la primera prueba de alto voltaje será en el tema de seguridad.

"La relación en seguridad puede potencialmente envenenar el resto de la relación (...) Claramente va a ser una agenda enormemente tensa, difícil y complicada", dijo Vanda Felbab-Brown, directora de la iniciativa de actores armados no estatales en la Brookings Institution.

Biden ha asegurado que impulsará políticas para combatir el cambio climático, lo que incluye la defensa de las empresas de energía limpia estadounidenses en México.

UNA NUEVA ERA

A unos días de la llegada de Biden a la Casa Blanca, organizaciones de migrantes en EU advierten que exigirán al demócrata que cumpla su promesa de impulsar una reforma de inmigración que abra el camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.

"Escuchamos propuestas similares en 2008 del entonces candidato Obama. Y no hemos olvidado (...) No vamos a dejar que eso vuelva a pasar", dijo Rovika Rajkishun, codirectora ejecutiva de New York Immigration Coalition (NYIC, en inglés), un conglomerado de grupos de activismo por políticas migrantes.

En tanto, expertos advierten que el "trumpismo" no inició con Trump, y tampoco terminará con su presidencia.

Una parte fundamental del legado de Trump, y que incluso podría recrudecerse con su salida del poder, es el auge de grupos extremistas, alertó la doctora Sophie Bjork-James, especialista en movimientos derechistas de la Universidad de Vanderbilt.