Se arrepiente Zuria Vega de hacerse perforación de ombligo durante embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- En la recta final de su embarazo, Zuria Vega está sufriendo por el intenso calor que hay en la Ciudad de México y por algo más que hizo antes de esperar a Luka, su segundo hijo, el perforarse el ombligo para colocarse un piercing.

En su cuenta de Instagram, la actriz de "En las buenas y en las malas" subió una foto donde luce un top negro y su pancita de 34 semanas de gestación. En dicha imagen Vega se arrepiente de haberse hecho una perforación.

"Esta panza y este calor no se llevan muy bien... No se hagan aretes en el ombligo", escribió la hija de Gonzalo Vega.

Y es que la perforación en el ombligo mientras va creciendo la panza se va deformando y esto no ayuda en nada.

Las reacciones ni se hicieron esperar, ya que la imagen cuenta con más de 257 mil me gusta y algunas preguntas sobre el embarazo.

"Por qué no aretes en el ombligo", "Por qué no tienes oscurito tu ombligo y la línea que no recuerdo su nombre", "Hermosa", "Bella", escribieron sus fans.

Pero eso no es todo, Vega también compartió el ritual de bienvenida que hizo con amigos y familiares para recibir a su pequeño.