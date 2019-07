Se arrepiente Frida Sofía

Ciudad de México.-

Luego del mal comportamiento que mostró en sus redes sociales atacando a su madre, Alejandra Guzmán, Frida Sofía pidió perdón y reconoce que ha cometido un gran error.

"Escribo este comunicado en reflexión a mi reacción de ayer (martes). Me arrepiento de haber respondido de esa manera y no actuado con cordura, en ocasiones el dolor me gana. Estoy trabajando en mí para no seguir repitiendo los patrones que hay en mi familia y ahora me doy cuenta que caí.

"Hago mi mejor esfuerzo cada día y me doy cuenta que lo mejor que puedo hacer es dedicarme a lo que me apasiona y trabajar todos los días en el perdón", escribió.

SEÑALA CULPABLES

Afirmó en el comunicado que escribió en Instagram que "el perdón es para mí y nadie más, para no seguir dejando que el dolor se apodere de mí y poder vivir en constante amor. No tendría que decir nada de mi mamá porque al final creo que ella hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron", explicó la hija de "La Guzmán".

Frida añadió que el coraje que tiene es dirigido a esta horrible enfermedad que se llama adicción; "algo que nunca pudo combatir mi mamá y hoy me doy cuenta que no fue en contra de mí, aunque siempre lo sentí así. Reconozco su esfuerzo y por eso pienso que hasta ella y yo podemos sanar y lo mejor es la distancia".