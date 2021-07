Se arrepiente de trabajar con Allen

Barrymore tuvo como invitada en su programa, The Drew Barrymore Show, a Dylan Farrow, hija adoptiva de la ex pareja de Allen, Mia Farrow, y quien lo ha acusado de haberla violado cuando era menor.

Durante la charla con Farrow, la estrella de Los Ángeles de Charlie dijo que había aceptado su papel en Todos Dicen que te Amo (1996), de Allen, por el renombre del artista y como eso le ayudaría a impulsar su carrera.

“No había una mejor tarjeta de presentación profesional que trabajar con Woody Allen. Luego tuve hijos, y eso me cambió porque me di cuenta de que yo era una de las personas que básicamente prefería ignorar una narrativa más allá de lo que me estaban contando.

“Y veo lo que está sucediendo en la industria ahora y eso se debe a que tomaste esa valiente decisión (de acusar a Allen). Así que gracias por eso”, indicó Barrymore.

Las celebridades hablaron en el programa de la reciente serie documental de HBO Allen v. Farrow, que examina los sucesos que llevaron a Farrow a acusar a Allen de abusar de ella en 1992, cuando tenía 7 años.

Los señalamientos provocaron una investigación por parte de la Policía Estatal de Connecticut, y después de que el Departamento de Servicios Sociales de Nueva York no encontrara evidencia creíble para apoyar a Farrow, en 1993, Allen continuó recibiendo elogios por parte de la crítica de Hollywood y produciendo un largometraje al año.

Ahora, varios actores que han trabajado con el director de Medianoche en París, entre ellos Kate Winslet, Selena Gomez, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Colin Firth, Rebecca Hall y Rachel Brosnahan se han pronunciado en su contra.

“Estoy tratando de no llorar en este momento. Es muy significativo porque es muy fácil para mí decir: ‘Por supuesto que no deberías trabajar con él. Él es un imbécil. Es un monstruo’”, comentó Farrow en el show de Barrymore.

“Me parece increíblemente valiente e increíblemente generoso que me digas que mi historia y lo que pasé fue lo suficientemente importante para ti como para reconsiderar eso (trabajar con Allen)”.

