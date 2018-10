Se arma la fiesta

View this post on Instagram

?? Yatra, Yatra ?? McAllen, Texas El cantante colombiano Sebastián Yatra llegó a McAllen, Texas, hace unos minutos. Más de 40 fans se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de McAllen para darle la bienvenida. Vistiendo sudadera azul, pants celeste y lentes oscuros tipo aviador, el cantautor de 24 años se mostró amable y accesible con sus seguidores, con quienes se tomó fotografías y repartió algunos autógrafos. Yatra se presenta hoy por la noche en la State Farm Arena de Hidalgo, Texas, junto a Manuel Turizo como parte del Tour USA 2018 (Texto y Fotos: Gabriel García | EL MAÑANA) #SebastiánYatra #Colombia #Concierto @sebastianyatra