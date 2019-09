Se apunta Gou para ¡otro rollo!

Luego de la foto que inundó las redes sociales con todo el equipo del programa "Otro Rollo... con Adal Ramones", el productor Alejandro Gou no tardó en ofrecerse para ser parte del proyecto, pero en teatro. Aunque no se sabe si en verdad regresarán a hacer dicho programa, lo cierto es que la amistad entre Gou y el productor televisivo Eduardo Suárez ("Me Caigo de Risa") es más que evidente, por lo que no sería extraño que se realice un show de esta magnitud en los recintos que administra Gou