Se apunta CAF para fabricar el Tren Maya

Cd. de México.

"En el Tren Maya tenemos mucho interés, estando convencidos que es un proyecto que puede ser interesante", comentó en conferencia.



Sin embargo, señaló, CAF esperará a que exista más información sobre el proyecto para poder presentar una propuesta concreta.

"Esperaremos primero a que se defina, a que sepamos qué es lo que quieren para que nosotros presentemos una propuesta que esté ad hoc (...) Si algo nos ha caracterizado es que nosotros no somos proveedores o fabricantes de trenes, sino somos dadores de soluciones y eso es lo que nos ha valido en el mercado tener un alto desempeño", declaró Zurita.



Aseguró que el proyecto deberá ser evaluado no a partir de su rentabilidad económica potencial, sino con base en el desarrollo económico que pueda generar en la región Sur del País.



El director enfatizó que eso es lo que debe determinar el desarrollo de este tren.

SERÁ 2018 PRIMER AÑO SIN PÉRDIDAS DEL SUBURBANO

El 2018 será el primer año sin pérdidas económicas por la operación del Tren Suburbano, anticipó el director de CAF, a cargo de este transporte.



"Ya no representa (pérdidas) para la empresa desde este año. Solventamos ya la situación financiera", sostuvo Zurita tras la conferencia.



Aseguró que eso ha sido posible porque el aforo ha crecido, aunque no dio resultados financieros premilinares.



Este año se movilizarán a más de 57 millones de pasajeros, con un promedio diario de 200 mil, detalló Max Noria, director comercial de Ferrocarriles Suburbanos.



En las últimas semanas, el promedio diario ha sido de hasta 208 mil, mientras que en 2017 fueron transportados alrededor de 195 mil personas al día.



No obstante, la capacidad del Suburbano es de 280 mil y, desde el inicio de operaciones, ha enfrentado retos de aforo que impiden a la empresa tener ganancias.



CAF estimó que el aforo seguirá al alza y en 2019 podría ser entre 1.5 y 2 por ciento mayor al registrado en este año.



La empresa propondrá en enero del próximo año al Gobierno federal la ampliación del Suburbano hasta Huehuetoca, proyecto que no se concretó en la pasada Administración, pero los estudios y el costo tendrían que actualizarse, debido a que el tipo de cambio ha sufrido variaciones.