Se aprovechan despachadores. Aseguran clientes que no surten bien

Valle Hermoso, Tam.- Habitantes de la localidad se quejan de los despachadores de algunos servicios de Gas LP, que evitan a toda costa que los clientes vean la máquina que registra los números de lo que se está pagando y lo que se está cargando en los cilindros.

"En esta temporada el consumo de gas es mayor, todos sabemos que se nos termina más pronto el carburante pero los despachadores se aprovechan, pues no dejan ver cuánto cargaron en el cilindro ni cuanto es lo que realmente se les está marcando", dijo José Luis Mendoza, habitante de la colonia Soberón.

El quejoso, pidió a las empresas gaseras que sean claras y que proporcionen realmente cual es el costo del Gas y que al mismo tiempo las maquinas que tienen para marcas se noten, pues no es igual que al cargar gasolina en donde la bomba indica los precios y los litros que se cargaron.

El problema no es nuevo, pues desde hace varios años los usuarios del Gas Lp se han quejado de que los despachadores no permiten, impiden o hasta se atraviesan para que no se vea cuando se les cargó a los cilindros, lo que genera una desconfianza entre la población.

Los habitantes esperan que la queja sea generalizada y no solo se habla de una compañía en específico, pues todas las empresas de Gas se deberían de aplicar en el tema y brindar una mejor calidad y un mejor servicio a sus clientes.