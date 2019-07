Se apoya Oetling con donas rellenas de pasión

Las donas impulsan a Elena Oetling a cumplir el sueño de competir en el Láser radial en los Juegos Panamericanos 2019.

Elena nunca imaginó que llevaría el negocio familiar, las "Donas Donuts" de Ajijic a Guadalajara, mucho menos que los panes le iban a permitir estar en Lima.

"(La vela) es un deporte caro y llegó una edad en que mi papá me dijo 'pues sorry (perdón) yo tengo más hijos que mantener, tengo que pagar escuela y ya no puedo seguirte apoyando en el deporte. Mi responsabilidad como papá es tu educación, tu salud, tu bienestar, pero no el deporte de alto rendimiento'", le dijo su papá hace algunos años.

Las palabras de su padre le llegaron en un momento difícil. Elena había fallado en su meta de clasificar a Toronto y con ello perdió las esperanzas de llegar a los JO de Río 2016, lo que derivó en su retiro.

"El ciclo pasado fue muy duro, terminó mi ciclo cuando perdí la clasificación a JP, ahí es cuando decido retirarme. A raíz de eso fue que yo logré crecer y madurar lo suficiente para poder llegar a estos Juegos como estoy llegando, estoy en una de mis mejores etapas tanto física como mentalmente", aseguró Oetling.

En su ausencia de la vela, Elena, junto con uno de sus primos, abrió la sucursal en Zapopan, en la zona de Chapalita. Así fue que su regreso a la conquista de los océanos y las olas fue posible.