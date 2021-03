Se apodera de la taquilla

La recuperación de los cines ya no se veía tan lejana el domingo, luego de que la cinta de dibujos animados y actores "Tom & Jerry" de Warner Bros. debutó con 13.7 millones de dólares, el mejor estreno en el país en lo que va del año.

A pesar de esa exhibición limitada, "Tom & Jerry" logró el segundo estreno más exitoso de la pandemia después de "Wonder Woman 1984" de Warner Bros., que recaudó 16,7 millones en diciembre y también fue transmitida por HBO Max. Los dos siguientes mejores estrenos — "Tenet", "The Croods: A New Age" — lograron llevarse unos 10 millones de dólares en el fin de semana en que debutaron.