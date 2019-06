Se aplaza dictamen ambiental de aeropuerto Santa Lucía

Cd. de México.

Aunque el Gobierno se había comprometido a entregar hoy el estudio de impacto ambiental para el aeropuerto en Santa Lucía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está haciendo con calma para que no haya cuestionamientos.

El Mandatario informó que ayer platicó con el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, sobre el tema, y éste le informó que se están analizando 150 asuntos.



"Podríamos acelerar el dictamen de impacto ambiental porque depende de Medio Ambiente, pero la instrucción que dí es que, aunque se llevara tiempo, actuaran con mucho cuidado para no dar ningún motivo a los adversarios", comentó.



"Entonces se había acordado, primero, que para el día de hoy iba a estar el dictamen sobre impacto ambiental, y ayer el Secretario de Medio Ambiente me dijo que va avanzando en el dictamen, pero que consideraba que se requería más tiempo para que se hicieran muy bien las cosas".



Recalcó que sus adversarios insisten en la lluvia de amparos y las críticas por los intereses que tenían en el proyecto de Texcoco.



"Claro, cuando decidieron construir en el Lago de Texcoco no tuvieron problemas, se dio fast track, no les importó y entregaron el estudio de impacto ambiental, pero como ahora se trata de lo nuestro, ahora son muy exigentes.



"Entonces estamos cuidando esto. Sí ha habido una lluvia de amparos porque están muy molestos. Yo los entiendo, los de arriba no dan la cara y mandan a sus representantes o a sus cercanos para estar impugnando, y por ello esta lluvia de amparos", apuntó.



Cuestionó el por qué se tienen que parar las obras si Santa Lucía ya es un aeropuerto.



"Pero los 'billullos'. Vamos a tener paciencia, paciencia para seguir con esto", añadió.