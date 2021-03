LEGADO HISTRIÓNICO

Noticia Relacionada Se apaga una estrella

Los créditos en pantalla de Walter se remontan a la década de 1960. Ganó un Emmy en 1975 por su papel protagónico en Amy Prentiss de NBC. Desde entonces había estado en una amplia variedad de programas de televisión: desde un papel recurrente en el spin-off de M * A * S * H, Hombres de Blanco y M.D., hasta la voz de Fran en Dinosaurios de ABC. Pero su carrera se renovó con Arrested Development.

Fue un papel que definió su trayectoria, uno que obtuvo cuando tenía 62 años. Le dijo a Ask Me Another de NPR que en realidad le ofrecieron un piloto diferente ese año, pero le dijo a su agente: "No puedo hacer esto. Aunque era una oferta, dije, yo sé que hay algo mejor para mí. Y luego apareció el guión de Arrested Development".

Más tarde aportó ese mismo humor mordaz a su papel de Malory en la comedia animada Archer.

En el comunicado, su hija dijo: "Si bien su legado vivirá a través de su trabajo, muchos también la recordarán por su ingenio, clase y alegría de vivir en general".

LAMENTAN SU FALLECIMIENTO

"Ella era una fuerza, y su talento y oportunidad fueron incomparables. Descansa en paz, Mama Bluth", dijo Tony Hale, quien interpretó al hijo de Walter, Buster Bluth, en Arrested Development.

David Cross, quien también protagonizó Arrested Development junto a Walter, tuiteó: "Me considero un privilegiado y muy afortunado de haber podido trabajar con ella".

Alia Shawkat, quien interpretó a la nieta de Walter, Maeby Fünke, en la misma serie, publicó un tributo en Instagram, escribiendo: "Te amo Gangie".

Viola Davis honró a Walter en Twitter, escribiendo: "Crecí mirándote y admirándote".