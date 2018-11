Se apaga una estrella

Washington, D.C.

La actriz Katherine MacGregor, que adquirió popularidad por interpretar a la señora Harriet Oleson de la serie Little House on the Prairie, murió a los 93 años de edad, según lo confirmó su representante y abogado, Tony Sears.

MacGregor falleció el martes en un complejo residencial del Fondo de Pensionistas de Cine y Televisión de Los Ángeles, California.

MacGregror, quien comenzó como bailarina en Nueva York, trabajó en diversos papeles de cine y televisión hasta que tuvo la oportunidad de trabajar en Little House on the Prairie, manteniéndose en el elenco desde el comienzo del programa, en 1974, hasta su final en 1983.