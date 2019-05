Se apaga la Vela en el Tri

"Yo he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela". Carlos Vela / jugador de LAFC.

Los Ángeles, E.U.

Carlos Vela dejó entrever el final de su ciclo con la Selección Mexicana. Su ausencia en el Tricolor no se limitaría a la Copa Oro.

"Hablé con el 'Tata', él y yo tuvimos una larga conversación tomando un café, y fueron dos cosas fundamentales, la primera es temas familiares, donde yo tengo prioridades, y tampoco voy a dar detalles, por algo son personales, pero es uno de los factores importantes.

"Y la otra es que yo he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con Selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela", expresó el futbolista ayer al terminar el entrenamiento de Los Ángeles FC.

Dijo que nadie se va a morir porque no vaya alguien al Tri.

"Creo que también hay que darle oportunidad a más gente. Hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial porque yo voy a tener 34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté, México sigue siendo favorito y seguramente ganará la Copa Oro porque son los mejores y no hay ningún problema con nadie, voy a apoyarlos, ojalá tengan un gran éxito y que puedan llevar a México a donde yo no pude llevarlo", mencionó.