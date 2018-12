¡Se apaga... ´El sol´!

Ciudad de México

Aunque la gente que asistió puntual al concierto de Luis Miguel la noche del lunes en el Auditorio Nacional, muchas fueron las quejas debido al retraso de más de una hora y 25 minutos que tardó el artista en aparecer en escena.

Eso no fue impedimento para que seis clubs de fans aguardaran al artista a las afueras del Coloso de Reforma. Poco les importo el frío y entre bocinas portátiles donde sonaban sus canciones, gorritos navideños y chamarras azules, esperaron por más de seis horas con la esperanza de verlo aunque fuera unos segundos.

ADEMÁS...RETRASADO

Dentro del recinto, la historia fue otra. El retraso de Luis Miguel de más de una hora y 25 minutos fue motivo de críticas hacia el "Sol", a quienes muchos tacharon de aparecer en estado inconveniente, lo que de momentos ocasionó abucheos que se escucharon fuera del lugar.

A través de Twitter distintos usuarios dentro del Auditorio expresaron su molestia calificando de vergonzoso el espectáculo, incluso, hubo otros más que exigieron la devolución de su dinero. Fue tal su enojo que en las inmediaciones del recinto, ya empezado el concierto, muchos optaron por abandonar la butaca.

De igual forma fueron más a quienes poco les importó la espera y disfrutaron del concierto, que además de agotar localidades, gozaron del show que duró dos horas aproximadamente.

Las fans mientras tanto, aguardaron en la parte lateral del Auditorio acompañadas por un pequeño grupo de mariachis y si bien cantaron y corearon porras, no corrieron con suerte ya que su camioneta dejó el lugar en cuestión de segundos.

CAUSA RECLAMOS

Luis Miguel sigue dando de qué hablar en su gira ¡México por Siempre!, ya que en su presentación de este lunes, los asistentes se quejaron del pésimo concierto en las redes sociales.

"@AuditorioMx Luis Miguel drogado? No se le entiende nada, no canta nada, no sabe ni donde está!!! Que tristeza, que falta de respeto... Increíble que no quede nada de quien fue... #LuisMiguel", escribió una fanática.

Otra asistente pidió que le devolvieran su dinero.

"@AuditorioMx @Ticketmaster_Me @Profeco @LMXLM Mejor Cancelen!! Qué terror que se atrevan a presentarse así de borracho #devuelvanmemidinero".

A los reclamos se sumó su impuntualidad.

"@LMXLM ya llevas más de media hora de retraso en tu concierto con localidades súper agotadas. ¿Puedes salir, por fa?"