Se analiza coordinar con EU reapertura económica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Administración evalúa coordinar la reapertura de la actividad económica con la de Estados Unidos, tras crisis por pandemia de Covid-19.

Esto luego que organismos empresariales estadounidenses y de México urgieron ayer al Presidente AMLO homologar actividades esenciales entre los dos países para reabrir centros de trabajo, evitar más daño a la economía y no seguir afectando a las cadenas de suministro.

"Para poder iniciar sus actividades económicas (en EU) tienen que considerar lo que se produce en México y que forma parte de su cadena de fabricación, hay muchas partes de la industria automotriz y de otras industrias que están completamente interrelacionadas. En ese momento se va a llegar a un acuerdo, cuando ellos abran nos hemos comprometido sobre todo con los empresarios nacionales a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera, pero esto todavía no se decide porque la epidemia de coronavirus en Estados Unidos desgraciadamente si está afectando mucho y nosotros también tenemos nuestra política sanitaria, pero va a llegar el momento en el que vamos a llegar un acuerdo", indicó.

En una carta dirigida al Presidente y firmada por 327 presidentes de empresas, miembros de la Asociación Nacional de Manufactureros en Estados Unidos (NAM, por sus siglas en inglés) y todos con operaciones en México, urgen a AMLO a designar como esenciales industrias que quedaron fuera del decreto emitido por su Gobierno para la pandemia.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario destacó que la frontera no está cerrada en su totalidad por lo que la actividad económica no está paralizada.

"Hay que tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica comercial y que no va a haber limitaciones para los trabajadores agrícolas migrantes, nos necesitamos mutuamente, ya no se podría cerrar la frontera por completo porque existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera", dijo.