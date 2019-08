Se amparan en contra de el desalojo. Con todo y veto continúan

Nos dijeron que iban a ver con el Municipio qué está pasando, ojalá y nos dejen quedarnos porque a la gente le gusta que nosotros estemos aquí Iván Mauricio Cadena Garza, comerciante de la Plaza Juárez

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de comerciantes en representación de los 108 vendedores ambulantes de las plazas Juárez e Hidalgo, en el primer cuadro de esta localidad, acudió esta semana a la Oficina delen el Palacio de Gobierno para pedir su intervención e impedir el desalojo anunciado semanas atrás por el Departamento de Inspección y Ejecución Fiscal del Ayuntamiento de Ciudad Victoria.

"Y en Gobierno del Estado nos dijeron que no estaban enterados de la situación", indicó Iván Mauricio Cadena Garza, comerciante en ese lugar, "yo no fui esta vez, fue un grupo en representación nuestra, pero les dijeron que revisarían cuál es la situación para ver qué es lo que está sucediendo con el Ayuntamiento, este viernes por lo pronto nos vamos a instalar a ver qué pasa".

Cadena Garza mencionó que los vendedores cuentan con amparos para impedir al Ayuntamiento ejercer la fuerza pública para desalojarlos, sin embargo, indicó que desconocen cómo habrá de reaccionar la autoridad municipal ante estos manifestantes. El alcalde Xicoténcatl González reconoció tener conocimiento sobre la existencia de dicho amparo, a lo cual comentó que esperaría la determinación del juez para poder proceder con el procedimiento de desalojo de ese lugar.

"Ellos nos ofrecen irnos a la plaza del 22 Hidalgo y nosotros no queremos, todos estamos en la misma posición de continuar en este lugar ofreciendo nuestros productos y servicios", reiteró Cadena Garza, "no tiene nada de malo que estemos aquí, mucha gente viene y se siente segura, está hasta las once, doce de la noche porque ven movimiento, yéndonos nosotros todo eso se va a acabar".

COMERCIANTES. A pesar del veto del Municipio a los vendedores de la plaza Juárez, estos se instalarán este fin de semana.