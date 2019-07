Se amparan 108 vendedores contra desalojo

Esperemos que Presidencia Municipal no nos vaya a tratar de desalojar con la fuerza pública y vamos a ver si con el amparo y medios legales, y medios totalmente pacíficos, podemos seguir quedándonos ahí porque no afectamos a nadie en las noches que estamos en la plaza del 15 . Iván Mauricio Cadena Garza, comerciante de la Plaza Juárez

Cd. Victoria, Tam.- Este domingo vence el plazo para el desalojo de los 108 vendedores de puestos semifijos y ambulantes de la Plaza Juárez, por lo cual, ante el temor de ser retirados por la fuerza estos comerciantes tramitaron un amparo en contra del acto de autoridad promovido por el Departamento de Inspección y Ejecución Fiscal del Ayuntamiento de Ciudad Victoria.

"Ya tenemos un amparo y está en proceso, a lo mejor tal vez por eso fue por lo que nos llamaron de aquí de Presidencia, para checar eso", dijo el comerciante Iván Mauricio Cadena Garza, "se nos comentó del amparo, se nos dijo que lo único que íbamos a lograr con el amparo es retrasar el tiempo, pero ya veremos en qué situación se presenta el amparo y en qué condiciones nosotros podemos seguir trabajando ahí en la plaza".

La alternativa del Ayuntamiento es reubicar a estos comerciantes a la plaza en el 22 Hidalgo, conocida como Plaza de los Héroes de la Independencia, en este lugar ya habían sido reubicados parte de los comerciantes de la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines (Estadio) en 2017, por lo cual, la llegada de estos 108 comerciantes ha provocado escozor por parte de los ya establecidos.

"Al parecer vino gente de la plaza del 22, muy molesta, a decir que no quería que nos fuéramos a la plaza del 22; la gente que se dedica a tener sus labores comerciales vino aquí a Presidencia con el secretario del Ayuntamiento muy molestos a decirles que no quieren que estemos ahí", aclaró Cadena Garza, "nosotros no queremos pelearnos, ni ellos quieren que nosotros nos vayamos para allá ni nosotros nos queremos ir para allá".

Afirmó que es por unanimidad que los comerciantes de la Plaza del 15 decidieron no ceder ante las presiones del Ayuntamiento encabezado por Xicoténcatl González Uresti y permanecer en ese lugar por el tiempo que la ley les conceda a través del amparo, "vamos a ver en qué condiciones sigue lo de la plaza y a tratar de seguir trabajando y esperamos que Presidencia Municipal no nos afecte en nuestra labor".

Y agregó, "esperemos que Presidencia Municipal no nos vaya a tratar de desalojar con la fuerza pública y vamos a ver si con el amparo y medios legales, y medios totalmente pacíficos, podemos seguir quedándonos ahí porque no afectamos a nadie en las noches que estamos en la plaza del 15".