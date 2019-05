Se ampara exalcaldesa ante desvío de 74 mdp

Tampico, Tam.- Ante el temor de ser aprehendida por su presunta participación en el millonario desvío de recursos ocurrido durante su gestión como alcaldesa de Tampico, trascendió que Magdalena Peraza Guerra recurrió al derecho del Amparo ante el juzgado Décimo Tercero de Distrito con sede en Ciudad Madero.

La exalcaldesa ha sido implicada de manera indirecta en el caso de peculado contra el erario público de la ciudad por un monto cercano a los 74 millones de pesos, por lo que ante la posibilidad de ser llamada ante la justicia y privada de su libertad, promovió el citado recurso legal, con la finalidad de evitar su detención, presentación, comparecencia y aprehensión.

Como se recordará existen dos denuncias penales en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en contra de quien resulte responsable por el posible delito de peculado durante la administración municipal 2016-2018 por un monto aproximado a los 74 millones de pesos.

Estas indagatorias podrían apuntar directamente a la ex jefa de la comuna quien deberá de enfrentar el llamado de la justicia; al igual que su antiguo tesorero municipal, Édgar Ánimas del Ángel; y demás ex funcionarios implicados en este caso que ha despertado el interés de la ciudadanía, pues se trata de una millonaria suma que fue presuntamente utilizada para beneficiar a particulares y no al pueblo de Tampico.

Ante ello, Magdalena Peraza recurrió a la representación judicial para solicitar el documento que la ampare ante la acción de la justicia; evidenciando con ello el temor que tiene la ex alcaldesa de enfrentar su probable responsabilidad en los presuntos casos de corrupción.