Se alza el pañuelo verde

Entre felicidad y vestidos de gala, se realizó la alfombra de los Spotify Awards, una alfombra verde en donde también se alzó el pañuelo verde y se usó un moño morado para apoyar el movimiento de las mujeres.

"Creo que la violencia en nuestro país está muy fuerte, no sólo a las mujeres sino en general, hay una gran ola de violencia, hay una gran inseguridad y aunque digan lo contrario creo que los números nos dicen la gran verdad", comentó María José quien portaba un moño morado que ella misma hizo.

"Yo tengo una hija y tengo hermanas y estoy a favor de la marcha del domingo, sino también del paro del lunes, tal vez alguna marchen con odio y rabia porque así les tocó, porque tal vez ya perdieron a alguien...", ahondó la cantante.

Por su lado la actriz y cantante María León también aprovechó el momento para expresar su sentir.

"Yo me sumo a este paro, con mucho gusto con mucho amor, está hecha para la desaparición de las mujeres que desaparecen todos los días, me parece una gran protesta pacífica, yo creo que es un momento para meditar en casa, para arreglar cosas que no tenías pensado y que quede el día marcado de las mujeres que no salimos de casa en homenaje a aquellas que no llegaron", expresó.

También Ximena Sariñana quien recientemente fue nombrada embajadora de la buena voluntad de la ONU comentó a EL UNIVERSAL que espera que pueda ayudar en algo.

"Si estoy muy ilusionada de ver de qué manera voy a poder aportar con este nuevo nombramiento, me uno a este paro y quiero decirle a las mujeres que unidas somos más fuertes hay que sumarnos para lograr marcar una diferencia y que se sumen al paro y que no tengan miedo".

Por su lado, Mario Bautista, quien también se suma al apoyo del movimiento del 9 de marzo, apuntó que no se debe de pelear la igualdad, sino la equidad de género.

"Yo estoy a favor de lo del 9, yo amo mucho a mi mamá y más que igualdad no se puede dar porque somos de diferente género, pero es equidad, tratarnos nos equidad, porque tener que ser malas personas, machistas o feministas, está mal de los dos lados, somos hombres y mujeres estamos juntos en este planeta y hagamos las cosas bien y llevémonos bien entre nosotros" explicó.

También, el actor Lambda García que iba acompañado de su hermana en la alfombra dio su opinión.

"Esta increíble que se haga, que alcen la voz por todo lo que está pasando y que demos paso a un movimiento mucho más grande", comentó.