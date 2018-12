Se alistan para navidad

Ciudad de México

La Navidad está a unos cuantos días, por ello muchos han iniciado prepararse y tener todo impecable para las fiestas, salir de compas, viajar a sus hogares, hasta iniciar la preparación de la cena y colocar algunos adornos importantes.

EN LAS REDES

Igualmente los famosos han iniciado a prepararse, así que han compartido en sus redes sociales a seguidores, las actividades que están realizando antes de la llegada de la noche buena.

Ahí te voy México !!! Cerrando maravilloso viaje !!! pic.twitter.com/hZLulXCKrh— Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) 23 de diciembre de 2018.

¡Muy buenos días! Ahora si me desperté tarde, solo porque mis hijos me dejaron dormir. Angelica Vale (@angelicavale) 23 de diciembre de 2018

Me all December pic.twitter.com/2LHAme7R50— camila (@Camila_Cabello) 20 de diciembre de 2018

#Sundaymood pic.twitter.com/XKcc059QtJ— Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 23 de diciembre de 2018

Hope you´re having a wonderful holiday. Love you and miss you all so much xx— DUA LIPA (@DUALIPA) 23 de diciembre de 2018

En mi #arbollito de #navidad de @adrianahuertadesign #vestido @mitzyofficial_ y mi alegria porqé voy saliendo a trabajar a Oaxaca , Leda mando besos navideños. Una publicación compartida por Maribel Guardia (@maribelguardia) el 23 de Dic de 2018.

¿CÓMO LA PASARÁN?

Mientras algunos la pasan en familia, otros estarán trabajando. Algunos más vivirán la época decembrina con el frío tradicional con la que la conocemos, pero también hay famosos que les tocará pasar la Navidad en el calor del verano en Sudamérica.

"Nosotros pasamos la Navidad como todo latino. Creo que no es muy diferente a cualquier familia mexicana. Hacemos lechona (cerdo) reunidos todos en familia. Celebramos con licor, con mucha música y mucho regocijo", J Balvin.

"Voy a Chile, nos juntamos en familia, comemos, compartimos, nos reímos mucho, la pasamos bien. Disfrutar de lo que es el concepto de familia y de lo que realmente significa la Navidad, porque muchas veces la gente se estresa tanto en Navidad que pierde sentido. Estar en paz y reírse, yo creo que eso es el verdadero valor de la Navidad", Beto Cuevas

"Con la familia totalmente. Esta es una época en la que cien por ciento la paso con mi familia. Es tiempo para descansar, de ver todo lo que hicimos en el año pero sobre todo de disfrutar con ellos. En verdad es un tiempo que disfruto bastante", Manolo Caro

"¡A disfrutar la magia de la Navidad! Amo esta época del año. ¡Felices fiestas amores míos! Mis mejores deseos para todos mis amores! ¡Paz, amor, armonía y alegría para todo el mundo!", Thalía.

SIN PREOCUPACIONES

"Nuestras navidades nunca han sido iguales ni tradicionales. A Chrissy le gusta crear platillos nuevos o invitar a amigos para irnos a cenar con ellos. Yo soy muy hogareño, pero no disfruto el estresarme por decorar un pastel o por el punto de cocción perfecto de un pavo.

"Tenemos nuestra cena tradicional, con un menú muy bien elaborado que ella o su familia cocinan, pero para la comida previa o los días posteriores, solo consumimos comida rápida y ya. Hamburguesas, sándwiches o burritos", compartió John Legend, cantautor.