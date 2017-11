Se alista Woods para reaparecer

Nassau, Bahamas

El golfista ex número uno del mundo, Tiger Woods, se alista para reaparecer luego de 10 meses en el Hero World Challenge, torneo a disputarse a partir de mañana, donde dijo que ya superó los años de depender de pastillas para el dolor para lidiar con las consecuencias de varias cirugías de la espalda, una situación que terminó en su arresto por conducir intoxicado hace seis meses.

“Ahora amo la vida. Ya lo superé mis problemas, y me siento fantástico. Tuve la ayuda de muchos amigos. No me di cuenta de lo mal que estaba mi espalda. Ahora que me siento como me siento, es difícil imaginar que estaba viviendo de esa manera, sin poder mover el pie, sin poder mover la pierna, y sin poder dormir debido al dolor”, explicó.

Woods tocó fondo en mayo pasado, cuando fue arrestado durante la madrugada en una carretera en Florida, donde la Policía encontró su vehículo mal estacionado, mientras que el golfista estaba dormido detrás del volante, con el motor prendido y las luces encendidas.

Una prueba de toxicología reveló que Woods tenía en su sistema dos narcóticos (Vicodin y Dilaudid), un somnífero (Ambien), una droga para la ansiedad (Xanax), además del ingrediente activo de la marihuana. El golfista participó en un programa de tratamiento, y el mes pasado se declaró culpable de manejar de forma temeraria, un acuerdo con el que evitó ser enviado a prisión.