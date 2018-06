Se alista para venir a México

Monterrey, N.L.

Después del 27 de septiembre nunca será lo mismo para los fans regios de Camila Cabello.

La cantante y compositora multiplatino se presentará por primera vez en Monterrey en el Auditorio Citibanamex como parte de su "Never Be The Same Tour".

Además de su show en tierras regias, la ex integrante del grupo Fifth Harmony, cantará el 24 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México; el 25 en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, y el 27 llegará a Monterrey.

ETAPA DE SOLISTA

En su etapa en solitario, la artista de 21 años, ha colocado en el gusto del público temas como "Havana" y "Never Be The Same", éste último que da título a su gira.

Los boletos, de los que no se reveló los precios, estarán disponibles en preventa para tarjetahabientes Citibanamex los días 11 y 12 de junio y para le público en general a partir del 13 de junio a través del sistema www.ticketmaster.com.mx y en las taquillas de los recintos.