Se alista para nueva cinta

Ciudad de México.

Subir entre 10 y 12 kilos ha sido la misión de Vadhir Derbez, en las últimas semanas, para protagonizar Alitas, su nueva película.

El actor encabezará, junto con Fernanda Castillo (Una mujer sin filtro) el reparto de la comedia dirigida por Nicolás López (Hazlo como hombre) a rodarse en locaciones de Chile.

"Es un poco sobre las adicciones que tenemos las personas para bajar de peso, como los filtros en las selfies, por estos estatutos de que si eres guapito y flaco te va a ir bien, sino, te van a fregar la vida.

YA TIENE LONJA

"Me pusieron a engordar, ya tengo lonja y me van a rapar, nunca he hecho en la vida eso, así que será muy heavy", señala.

El actor en El tamaño sí importa reconoce sentir algo de temor de que la grasa se quede en el cuerpo.

"Me hubiera gustado ir con un nutriólogo, pero mejor gasté en pizzas (risas), sí tengo miedo de que algo se me quede, sé que va a costar bajarla (la panza); el verme al espejo sí pega al ego, más si estás acostumbrado a verte decente", comenta.

Vadhir se suma a la lista de actores como Andrés Almeida y Vanessa Bauche, quienes por las cintas Paraíso y Digna, hasta el último aliento, han debido aumentar sus medidas.

Más extranjero. En menos de un año, Vadhir, hijo de Eugenio Derbez, ha hecho películas en el extranjero.

A Alitas se suma Como si fuera la primera vez, otra vez, reversión de la original con Drew Barrymore y Adam Sandler, filmada en República Dominicana.