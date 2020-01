Se aleja Yuri de las cirugías

MONTERREY, NL.

Yuri podrá cambiarse de peluca como lo hace de ropa, colgarse hasta el molcajete, pero a sus 55 años todavía no se ha hecho ninguna cirugía estética. La cantante dijo estar a favor de "darse una manita de gato", siempre y cuando no cambie las facciones de las personas.

"Se vale hacerte tus arreglitos porque hay algunos que te quedan bastante bien, aparte hay tanta aparatología, yo uso mucha aparatología, creo que eso es bueno y se vale, más en una artista que tenemos que estar bien para nuestro público", señaló la cantante veracruzana.

"Pero creo que ya se está abusando de esos arreglitos, tanto que ya cambia tu personalidad, tú físico.

Hasta las (estrellas) de Hollywood, dices: '¿Cómo?Era tan bonita y ahora parece monstruo'".

Opinó que cuando una mujer exagera en cambiar su físico es por una falta de autoestima. Es cierto que en la actualidad con las redes sociales, se sufren muchas críticas, especialmente las figuras públicas que están muy expuestas. "Cuando la mujer es insegura, automáticamente dice: 'Yo quiero más aquí, más acá, inyéctame más aquí, no quiero estar arrugada'. Eso es inseguridad.

Tú ves a Meryl Streep, que está nominada al Óscar, y dices: '¿Cómo fue? ¡La vieja no envejece! ¿Qué le pasa? Porque son mujeres seguras". Señaló que en la actualidad las mujeres tienen que trabajar mucho en su seguridad personal porque sufren inseguridad.

"Yo no podía creer que Demi Moore, que dices 'yo quería ese cuerpecito', cuando hizo esa famosa película (Striptease) dijo que es una mujer insegura. No puedo creerlo siendo una mujer tan bella", expresó la cantante.

Hay tanta inseguridad, señaló, que ella cree que por eso están matando mujeres.

"Pégame y mátame, pero no me dejes. A mí perdóname, a mí un hombre me da una cachetada y yo le volteo el hocico, pero en tres segundos". Yuri aseguró que nunca permitiría que un hombre le pusiera una mano encima porque ella vale como persona.

"Cuando la mujer no se valora, suceden todas las cosas que están pasando, por eso hay tanto feminicidio porque la mujer no se valora, eso tiene toda una cadenita y en las artistas también hay quienes dicen: 'No quiero envejecer'. Pero si cada edad es preciosa", señaló.