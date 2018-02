Se aleja de las villanías

Ciudad de México

Con Papá a Toda Madre, Verónica Montes cumplió el sueño que tenía de niña: trabajar en Televisa, a la que llamó “el Hollywood Latino”.

Y además, la telenovela producida por Eduardo Meza le permitió incursionar en el género de la comedia y así alejarse un poco de los acostumbrados papeles antagónicos.

“Le agradezco mucho a Lalo, porque creyó en mí, me dio la oportunidad de hacer este personaje tan padre, tan complejo para mi carrera, para que me vean de otra manera también, en otra faceta, y que no me vean siempre como la villana”, compartió en entrevista.

LA OPORTUNIDAD

La peruana tuvo participaciones especiales en proyectos como Quiero Amarte, Por Siempre mi Amor y Qué Bonito Amor, pero éste es el primer papel importante en una producción de la televisora.

En la historia protagonizada por Maité Perroni y Sebastián Rulli, la actriz da vida a Kika Braun, un personaje que pasó de antagónica a una mujer enamorada.

“La hice de venezolana y yo soy peruana. La verdad, el acento venezolano es uno de los más complicados, las palabras son bien raras pero me gustan. Me costó mucho trabajo agarrarlo, pero lo hicimos.

“El personaje me dejó muchas cosas buenas, como conocer a los actores que siempre veía en las telenovelas cuando no estaba en México y que decía: ‘Ojalá algún día pueda estar con ellos’”, agregó Montes.