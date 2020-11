Se aleja de vanidades

Ciudad de México.

La actriz Cecilia Súarez dice que lo mejor en su carrera está aún por venir y que los buenos trabajos se gozan, no se sufren ni se toman desde la ambición. Espera el estreno de "La pasajera"

"Arrepentida no estoy de nada", asegura Cecilia Suárez al hacer un balance de sus 23 años de carrera artística, en los cuales asegura que cada acierto y error la han llevado hasta donde está ahora, a ser una de las actrices mexicanas más populares a nivel internacional.

AGRADECIDA

"Me siento contenta, agradecida y muy afortunada de poder dedicarme a algo que tanto me gusta, así que no me arrepiento de nada".

En los últimos tres años, Cecilia ha protagonizado proyectos que han sido éxito a nivel Hispanoamérica: La casa de las flores (2018 – 2020) y Alguien tiene que morir (2020), aún así, la actriz no cree que esté pasando por la mejor etapa de su carrera.

"Considero que lo mejor está siempre por venir. Tengo la fortuna de que los buenos papeles vayan llegando, porque uno cree que los escoge pero posiblemente los papeles te elijan a ti, es un misterio cómo sucede de fondo".

Desde hace unos meses, Cecilia radica en España, donde está filmando la película La pasajera, lo que muestra que su carrera está tomando un camino fuera de las fronteras de México.

"Las invitaciones a trabajar llegan cuando uno está realmente listo para asumirlas, para hacerlo desde el gozo y no desde la preocupación, la ambición absurda o desde la vanidad, sino desde las ganas de contar una historia que alcance la profundidad que todo el equipo anhela. No le doy más vueltas, simplemente pienso que lo que estamos haciendo es lo mismo aquí o allá".

Ella tiene muy en claro que este éxito no es sólo por su trabajo, sino es resultado de la labor de todo un equipo, a quien ella llama tribu, la cual se forma en cada proyecto sin importar en que parte del mundo esté.

PREMIADA

Hace un par de semanas, Cecilia Suárez recibió el premio Primer Lugar como Actriz de Marcas de Confianza 2020, que Reader´s Digest otorga a través de la opinión del público.

"Es un premio muy significativo, una forma de hacerme saber lo conectados que estamos".

Para Cecilia, saber que ante los ojos del público es una de las actrices con mayor credibilidad, es señal de que las decisiones que ha tomado en su carrera han sido acertadas.