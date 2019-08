Se alegra Jonathan dos Santos de ver a ´HH´

Orlando, Florida

Jonathan dos Santos irradiaba alegría por reencontrarse con su viejo amigo, el ahora "guapo" Héctor Herrera.

El jugador del Galaxy bromeó tras el reencuentro con su compañero en Selección Mexicana, en el marco del juego de estrellas de la MLS contra Atlético de Madrid.

"Lo extrañaba muchísimo, tenía tiempo, como un año más o menos, desde el Mundial, que no lo veía, lo guapo que está ahora mismo", dijo Jonathan, entre risas.

"Lo veo bien, increíble, y lo extrañaba muchísimo".

El mexicano jugó el segundo tiempo del partido ante el Atlético de Madrid, en el que perdieron 3-0.

"No es fácil, estamos en mitad de temporada, no podemos venir una semana, concentrarnos y estar todos juntos, se hizo lo que se pudo. El equipo al final se sintió cómodo, los minutos que jugué me sentí muy bien, jugué con gente de mucha calidad, talentosa, de experiencia y creo que la MLS dio buena imagen", mencionó.

Herrera es un genio: Ñíguez

Orlando, Florida.- Héctor Herrera es un genio, al menos a juicio de su compañero Saúl Ñíguez.

El seleccionado español, puntal en la media del Atlético de Madrid, lanzó esa perlita hacia un jugador que será directamente su competencia.

"Es un genio. Es una persona súper agradable, luego a nivel competitivo siempre compite, nos va a aportar muchas cosas al grupo porque tiene mucha experiencia, aparte sabe competir y la competencia dentro del grupo es positiva para el Atlético de Madrid. "Herrera es una persona magnífica, súper fácil de adaptarse, en tres semanas y media está totalmente adaptado al grupo", mencionó Ñíguez durante un evento de LaLigaWorld, en Orlando.