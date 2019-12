Se ajustarán vivienderas a programa del gobierno

Ciudad de México.

Las desarrolladoras tendrán que adaptar sus modelos de negocio a los lineamientos planteados en el Programa Nacional de Vivienda, que se enfoca principalmente a mejoramientos y ampliaciones, consideraron especialistas.

"Creo que el mejor homenaje a Valentín Campa, y a todos los precursores de esta lucha por la transformación de México, el mejor homenaje que podemos rendir es comprometernos a no fallarle al pueblo, a no robar, a no mentir, a no traicionar. Así vamos a actuar en homenaje a quienes han luchado en otros tiempos por la justicia, por la libertad", dijo.

El mandatario añadió que Valentín Campa era muy lejano a otros dirigentes obreros, quienes se caracterizaron por tener "ínfulas con prepotencia, y que siempre recuerda que la transformación que impulsa su gobierno no fue algo que se gestó en una campaña política", sino que fue resultado de la lucha de muchos líderes.

Durante el homenaje participó Santiago Álvarez Campa, nieto de Valentín Campa, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien destacó que Campa fue "un mexicano de excepción, que dTras lo presentado por la Sedatu, las empresas enfocadas a la construcción de casas nuevas tendrán que ajustar sus planes de negocio, opinó Jorge Paredes, director general de la consultora Realty World.

"Va a seguir la venta y producción de vivienda nueva, pero con un ritmo no tan importante como fue en el sexenio de (Felipe) Calderón, cuando tocó su clímax la producción de vivienda nueva", detalló.

Señaló que ante la falta de claridad sobre el objetivo del programa se pueden formar mesas de trabajo con las autoridades, pero las empresas del sector social incluso analizarán migrar a otros segmentos como la vivienda media y la residencial.

Alik García, analista Fundamental de Intercam Casa de Bolsa, señaló que si bien, la mayor parte del PIB del sector vivienda se basa en la autoconstrucción, segmento donde pueden incluirse los mejoramientos, es complicado perfilar un panorama para las empresas de insumos como acereras y cementeras, debido a la falta de detalles concretos del Gobierno para implementar la estrategia habitacional.