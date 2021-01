Se aísla Gatell tras contacto con AMLO

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, fue confinado en espera de conocer un posible contagio de Covid-19, ya que forma parte de la lista de contactos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, reveló en entrevista con Radio Fórmula que el funcionario podría participar de manera remota en las conferencias vespertinas.

"El subsecretario no ha mostrado ningún problema, no ha confirmado que tenga Covid o que dé positivo, sin embargo ya también forma parte de los contactos del Presidente y está en este momento confinado precisamente para exterior del periodo de ventana hacerse la prueba y confirmar o no", dijo.

"(Estará en la conferencia) de manera virtual".

El pasado viernes, al participar en la conferencia de prensa matutina del Presidente, Gatell tosió en repetidas ocasiones cuando hizo uso del micrófono que también ocupó el Mandatario. Ninguno de los dos portaban cubrebocas.