Se agudiza calvario de migrantes

El titular Héctor Silva de Luna expresó su preocupación, pues cada vez son más los llamados de apoyo para tener un lugar donde comer y dormir, pero por lo pronto, reconoció no se prevé un panorama favorable, debido a que Estados Unidos no agiliza la respuesta a quienes ya han tramitado una solicitud de asilo.

Persiste la saturación dentro de la casa del migrante " Senda de Vida ", con más de mil personas refugiadas, todavía no hay fecha para abrir espacios a la comunidad que se encuentra en las calles esperando.

"Estamos con muchas familias, personas que todos los días están preguntando si pueden ingresar, es muy triste comentarles que no, por la situación de que estamos llenos, ya no hay espacio, estamos en saturación, Estados Unidos no nos da respuesta, solo sabemos que los migrantes tienen que esperar".

En el albergue ubicado en las inmediaciones del río Bravo, entre la frontera con Estados Unidos, hay mujeres embarazadas, familias de diversas nacionalidades que huyeron o fueron desplazadas de sus países y menores, quienes deben alimentarse todos los días, recibir cuidados médicos y seguimiento al tramite de asilo.

"Seguimos buscando el apoyo de las autoridades para que les brinden un trato más humano a los que no están en el refugio, en la plaza de la república hay muchísimas familias, hay otros que están rentando, pagando cuartos o casas compartidas, expuestos a muchas situaciones que deben atenderse".

La saturación de la casa que preside Silva de Luna surge a pesar de que el recinto fue extendido con una nueva plazoleta para colocar casas de campaña.