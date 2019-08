Se agravan grietas en Centro de Salud rector. Fisuras se han convertido en cuarteaduras

Río Bravo, Tam.- Lo que en un inicio, parecían algunas fisuras en la parte poniente, se ha convertido en cuarteaduras más que visibles y que se extienden cada vez más con el tiempo, evidenciando la calidad de la obra.

Se trata de la "remodelación" del Centro de Salud rector, obra polémica desde su inicio, la cual ahora presenta grietas aún más pronunciadas y nuevas en comparación a las que se detectaron una vez finalizada la obra hace algunos meses.

No obstante que aún no se inaugura formalmente, pues su entrada principal, no ha sido abierta al público, los llamados "vicios ocultos", se hacen cada vez más patentes.

Trabajadores y usuarios de estas instalaciones públicas, corren el riesgo cotidiano de que desprendimientos puedan caer sobre sus cabezas, sin que la constructora remedio lo que quedó mal.

PELIGRAN. Personal o visitantes de la unidad de salud, pueden ser blando de un desprendimiento del enjarrado.

PROLIFERAN. Con el pasar de los meses, las fisuras se hacen más pronunciadas y visibles.