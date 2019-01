Se agotan tarjetas de INAPAM para adultos. Con 60 años pueden tramitarla

Se ignora para cuándo llegue la nueva remesa de documentos, los cuales son enviados de la Ciudad de México . Luis Antonio Ortiz Castro, responsable

Agotadas están las tarjetas INAPAM después de una granque de ellas se registró en este mes de enero en el que se entregaron alrededor de 1,200.

"Se ignora para cuándo llegue la nueva remesa de documentos, los cuales son enviados de la ciudad de México", dijo Luis Antonio Ortiz Castro quien hizo entrega de los últimos a hombres que ya habían cumplido los 60 años, fecha a partir de la cual ya pueden gestionarlos.

Por tal motivo y para que no se tomen la molestia de acudir al módulo pues no podremos entregarles la tarjeta porque ya no hay, invitamos a los interesados a comunicarse al teléfono 143-50-20 en donde se les darán más detalles sobre el zparticular.

A pesar de que no se tiene en existencia la documentación, la oficina seguirá abierta en horario normal que es de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes de cada semana.

Ortiz Castro señaló que cada vez llegan más personas a efectuar el trámite, pues la tarjeta ofrece una serie de beneficios como pagar con 50 por ciento de descuento tanto el impuesto predial así como el recibo de agua potable, entre otras ventajas más.